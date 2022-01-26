〈美股熱門股〉奇異Q4營收下滑、今年財測不佳 挫跌近6%

奇異公司（General Electric）周二（25 日）盤前公布 2021 會計年度第四季財報，儘管經調整後每股獲利年增 48% 及現金流優於分析師預期，但營收表現卻不如預期，影響股價收盤挫跌近 6%。

奇異第四季（截至去年 12/31）經調整後每股獲利年增 48% 至 0.92 美元，自由現金流為 38 億美元，雙雙優於分析師預估的 0.84 美元與 32 億美元，然而，受全球供應鏈中斷影響，第四季營收僅 203 億美元，遠低於分析師預估的 214 億美元。

此外，奇異對 2022 年的財測憂喜參半，預估每股獲利將落在 2.8 至 3.15 美元區間，低於分析師預測的 4 美元，不過該公司預估營收將達 800 億美元、自由現金流介於 55 億至 65 億美元區間美元，皆高於分析師預估的 792 億與 59 億美元。

奇異 (GE-US) 周二股價受第四季營收表現不佳與憂喜參半財測影響，收盤下跌 5.98%，每股報 91.11 美元。

儘管如此奇異執行長 Larry Culp 仍持樂觀態度，他表示，從奇異業務的短期改善中，看見真正的增長趨勢和獲利持續成長的契機，特別是在航空業復甦和終端市場增強的情況下，而且公司大幅削減債務意味著可加強營運，以在 2022 年實現 55 億至 65 億美元的自由現金流，甚至在 2023 年有望實現超過 70 億美元的自由現金流。

Culp 也說，為應對通膨問題，正計劃提高價格以控制成本，但預估通膨仍是公司今年的一項挑戰。

奇異去年 11 月初公布宣布公司分拆成 3 家上市公司，分別專注於航空、醫療保健及能源。根據其財報新格式，奇異將不再將其金融服務部門 GE Capital 列為一個獨立的業務部門報告。