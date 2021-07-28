成本狂飆美企喘不過氣 3M、奇異估下半年通膨壓力將持續

通膨加劇正為美國公司帶來壓力，3M (MMM-US) 高層周二 (27 日) 表示由於原物料和運費飆升，全年獲利將受波及，奇異 (GE-US) 則認為今年下半年通膨壓力挑戰更大，尤其是在噴射引擎業務。

3M 執行長 Mike Roman 表示，聚丙烯、化學等其他原材料、物流和勞動力的價格都飆升，且沒有任何減弱的跡象，預計通膨壓力將持續至下半年。3M 業務涵蓋塑膠帶、便利貼等一般消費性用品，也涉及商、工業用途的安全設備、研磨材和薄膜，可以從各個面向觀察美國經濟。

除了 3M 以外 ，奇異高層也表示，隨著美國經濟重啟，原物料成本上升、勞動力短缺抑制和物流瓶頸，似乎將持續影響企業。聯準會 (Fed) 將於本周召開 7 月決策會議，其中一個主要議題將是目前的通膨水準是否只是暫時現象。

受通膨影響， 3M 第二季調整後 EPS 為 2.59 美元，下降 0.17 美元，但仍優於市場預期。3M 預估，更昂貴的原物料和物流成本將使全年 EPS 折損多達 0.8 美元，大部分影響集中在下半年，先前預測的減損金額為 0.5 美元。

Roman 表示，3M 正對各項產品組合提高銷售價格，同時採取其他行動，以試圖減輕通膨影響。然而，預估這些舉措的效果要到第四季才會實現。

奇異執行長 Larry Culp 則表示，下半年通膨將為該公司帶來更大的挑戰，目前透過成本控制、簽訂長約轉嫁成本等方式抑制通膨影響，但仍難以避免受波及，下半年很可能會更艱難。

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