 〈財報〉德儀財測跑贏市場預期 盤後甩半導體低氣壓上漲逾3% 

半導體大廠德州儀器 (Texas Instrument) 周二 (25 日) 盤後公布的上季營收持續成長，且本季財測遠勝市場預期，顯示車用、智慧手機等裝置的電子零件需求仍強，激勵盤後股價擺脫半導體類股的低氣壓，一度大漲逾 5%，不過德儀拒絕預測半導體成長何時可能減緩。

德儀 (TXN-US) 公布 2021 會計年度第 4 季 (12/31 止) 財報，營收年增 19% 至 48.3 億美元，優於分析師預估的 44.3 億美元，工業和車用市場需求是主要動力。

第 4 季淨利攀升 26.6% 至 21.4 億美元，折合每股盈餘為 2.27 美元，也超越分析師預估的 1.95 美元。

展望 2022 年度第 1 季，德儀預估營收將介於 45 億至 49 億美元，每股盈餘 2.01 至 2.29 美元。兩者都優於分析師預估的 43.7 億美元、1.87 美元。

德儀是類比和嵌入式處理器晶片最大製造商，這些晶片應用在各種產品，使其財報成為半導體業風向球，也幫助該公司降低過度依賴單一客戶的風險。

德儀財報是半導體產業風向球 (圖: AFP)

身為美國率先公布財報的半導體業者，德儀上季財報、本季財測雙雙報喜，帶動盤後股價一度大漲逾 5%，截稿前仍保持 3.62% 漲幅。

德儀周二在正規交易時段收低 2.46% 至每股 173.96 美元，而大盤費城半導體重挫 3.71%。

重點發展工業和車用部門

在財報會議中，投資人關係部門主管 David Pahl 表示，德儀將「把更多策略重點，放在工業和車用部門上」。

德儀 2021 全年度營收 183.4 億美元，較 2020 年度增加 27%。其中 41% 來自工業業務，21% 來自車用業務，兩者合計已經超過 60%。

去年營收有 24% 來自個人電子產品，不過 Pahl 透露，電子產品第 4 季營收比去年同期「下降個位數個百分點」。

財報顯示，德儀的類比電子業務第 4 季營收年增 20% 至 37.6 億美元，優於分析師預估的 35 億美元。嵌入式處理器營收攀升 6% 至 7.64 億美元，也勝過市場預估的 6.985 億美元。

未預測半導體成長何時減緩

各大半導體業者正積極擴產，台積電本月稍早預測，暢旺的半導體需求將能帶來好幾年的業績成長，今年資本支出可能提升到 400 億至 440 億美元，高於去年為 300 億美元。

這也令人擔心起半導體產業的前景。德儀拒絕預測半導體成長何時可能減緩，並表示，不清楚是否有客戶正在囤積晶片。

德儀財務長 Rafael Lizardi 說，第 4 季庫存連兩季增加，顯示晶片短缺情形減緩，但目前庫存仍保持在 114 天，仍遠低於正常水準，德儀的目標是把庫存天數提升至最高 190 天。