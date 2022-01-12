〈美股熱門股〉奇異分拆後獲利可期 Bernstein評為買入 收盤漲逾2%

奇異（General Electric）(GE-US) 獲 Bernstein 分析師青睞，看好分拆後削減成本將帶來優於預期的獲利，給予該股「買入」（Buy）評等，激勵周二股價上漲 2.38% 至每股 101.79 美元。

Bernstein 分析師 Brendan Luecke 在報告中寫道，自 2018 年 Larry Culp 上任奇異執行長以來營運狀況逐漸好轉，已償還超過 800 億美元的債務，目前計劃分拆成專注於航空、醫療保健及能源的三家公司，其中分拆醫療保健公司的部分將於 2023 年實施、能源公司則在 2024 年進行。

Luecke 對奇異分拆表示樂觀，認為奇異分拆削減成本將帶來優於預期的利潤，預估該公司 2023 年每股獲利約為 5.74 美元、2024 年為 7.19 美元。根據 FactSet 數據，華爾街對這兩年每股獲利的普遍預期為 5.63 美元與 6.53 美元。

Luecke 給予奇異股票買入評等，目標價訂為每股 120 美元，較近期收盤價高約 20%，約有 71% 的分析師也給予該股買入評等，平均目標價為每股 120 美元，與 Luecke 的目標價一致。

除奇異外，Luecke 也推薦 Danaher(DHR-US) 與 Rockwell Automation(ROK-US) 兩檔股票，認為隨疫情逐漸消退，Danaher 的醫療保健業務將繼續表現良好，而 Rockwell Automation 的自動化解決方案需求持續成長。

Danaher 與 Rockwell Automation 的本益比分別約為 29 與 17 倍，奇異目前的本益比為 18 倍，標普 500 指數目前的本益比約為 19 倍，儘管 Danaher 的本益比高於平均水準，但約有 83% 的分析師給予該股買入評等，平均目標價為每股 365 美元。

Rockwell Automation 僅有 40% 的分析師給予買入評等，平均目標價約為每股 342 美元，僅比目前的股價高約 5% ，Luecke 對該股的目標價則訂在每股 378 美元。