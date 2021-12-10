〈宏達電5G佈局〉VR生態系、軟體內容平台佈局逐步發酵 轉型速度加快

宏達電 (2498-TW) 強攻元宇宙商機，對於 VR 產業發展，亞太區總經理黃昭穎今 (10) 日表示，公司過去主要布局 VR 硬體設備，近年強化生態系、軟體內容平台，目前已看到效益發酵，有望加速轉型速度。

黃昭穎指出，外界對 HTC 的印象，主要是製造 VR 硬體設備，過去 5-6 年來積極朝軟體發展，包括佈建生態系、內容平台等，目前已看到初期成效，看好與越來越多業者討論新創新內容，有望藉此加快轉型腳步。

對於產業發展，黃昭穎認為，雖然元宇宙應用還處在探索階段，不過 HTC 在 VR(虛擬實境)、AR(擴增實境) 技術已經成熟，預期隨著 AR 相關應用成熟後，將會朝向 XR(延展實境) 發展，不過大量應用還需要時間。

宏達電上 (11) 月上市沉浸式 VR 眼鏡 HTC VIVE Flow，黃昭穎表示，新產品已出貨至全球，其中台灣銷量最佳，其他國家則受貨櫃海運塞港問題，出貨遞延。

黃昭穎持續看好， VIVE Flow 維持最熱銷的 VR 產品目標，尤其明年陸續與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，有望進一步帶動銷量。

宏達電 11 月營收 4.63 億元，月增 32.42%，年減 16.83%，續寫同期低點；累計前 11 月營收 46.78 億元，年減 9.89%。