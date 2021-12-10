〈宏達電5G佈局〉攜高市府展應用成果 加速在地產業數位轉型

宏達電 (2498-TW) 今 (10) 日與高雄市政府於亞灣創新 x 新創大南方活動，展示 5G AIoT 應用服務成果，包含 5G 專網及行動專網、5G 智慧監測、5G 智慧巡檢以及 5G 遙控載具等多種商業應用，未來將加速在地產業數位轉型。

HTC 亞太區總經理黃昭穎表示，今年與高雄市政府一同創造 5G AIoT 應用成果，建立首座 5G XR O-RAN 實驗場，提供製造加工業者或創新應用內容業者，免費測試 5G 專網研發平台，並創造相關智慧整合應用，協助高雄產業改造提升，帶動高雄轉型為科技智慧城市，未來雙方也會持續在智慧工廠、智慧醫療、創新教育和娛樂等多個領域發展。

高雄市副市長羅達生指出，期待藉由與宏達電合作，能夠開發出 5G ORAN 相關應用解決方案，進而與新創業者在不同領域中推出各式應用解決方案，讓更多傳統和新創業者都能嘗試在 5G 模式下進行產業升級。

宏達電展示各種 5G 應用，其中，5G 智慧監測利用現行監控系統加上 AI 智慧判讀系統，透過 5G 專網安全網域，快速回傳監控影像至雲端進行系統運算判讀，並提供即時警訊或報表，達到即時風險排除、現場安全控管以及運營狀況統計等功能。

5G 智慧巡檢則是能即時傳輸進行影像辨識，提供第一線人員快速應變處理，此解決方案結合 5G、AIoT、AI 應用的智慧巡檢系統平台，適用於營造、鋼鐵等高勞力密集製造產業環境。

5G 遠端遙控載具操控方面，宏達電運用 5G 專網及高解析度的智慧攝影機傳遞現場的即時影音資訊，並搭配遠端操控平台或感測技術進行有效的遠端控制，其應用可運用在智慧遙控、人工智慧、物聯網連結等。