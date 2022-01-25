分析師：鮑爾不會因美股近期跌勢而轉鴿

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在本週的決策會議後召開記者會，有分析師認為，由於通膨持續飆升，並已成為政府關注的重點，鮑爾不太可能因美股近期的跌勢而轉鴿。

報導指出，市場習慣於看到 Fed 在面臨股市動盪時轉鴿，像是在 2016 年初和 2018 年底時一樣，投資人也因此預計同樣的情況會再次發生。然而，SGH Macro Advisors 首席美國經濟學家 Tim Duy 表示，在先前，通膨都不是一個嚴重的問題，但是如今顯然不是這樣。因此，鮑爾恐怕不容易因此轉鴿。

Wrightson ICAP 首席經濟學家 Lou Crandall 也表示，Fed 現在寧願讓市場現在就將政策轉彎的預期反應完成，也不願在以後冒險進行更具破壞性的調整。

不過，SGH Marcro Advisors 的 Duy 表示，鮑爾確實有一些空間可以緩解 Fed 激進緊縮恐打擊經濟疑慮。他指出，儘管目前的通膨壓力很高，Fed 預期的升息步伐仍然平緩。例如，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的利率預期點狀圖 (dot plot) 顯示，中性利率可能要到 2024 年底才會達到。意味著鮑爾仍可以強調 Fed 抑制通膨，不會引發經濟衰退。

Evercore ISI 副董事長 Krishna Guha 在研究報告中表示，鮑爾將努力避免倉促收緊貨幣政策，意味著 Fed 不會在 1 月份突然停止購債，也不會提前出現量化緊縮計劃，更不會在 3 月份升息 0.5 個百分點。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 則是表示，Fed 已經失去對通膨論述的控制權，使市場對 Fed 抑制通膨壓力的作為打上問號。分析師現在預期的貨幣政策存在好幾種可能性，這種不明確的情況不只削弱市場，也傷害經濟。