逢低買盤縮手 美股期貨於亞洲交易時段繼續下挫

美國股指期貨在周二 (25 日) 亞洲時段下跌，在本周聯準會開會前，市場不僅擔憂貨幣政策收緊，對地緣政治發展也戒慎恐懼，重新帶動了新一波賣壓。

亞洲下午交易時段，標普 500 指數期貨下跌 1.1% 或約 300 點，標普 500 期貨下跌 61 點或 1.4%，而那斯達克 100 期貨下跌約 271 點或 1.87%。

FOMC 本周會後將發布貨幣政策，市場預計將暗示 3 月升息，打擊風險資產。此外，隨著俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結，地緣政治因素也壓抑市場人氣。周一帶領美股大反轉的逢低買盤動能消退。

Ally 首席貨幣和市場策略師 Lindsey Bell 周一表示，在市場明顯超賣的情況下，逢低買盤伺機進場並不令人意外，但這並不意味著股市已走向平坦的康莊大道。

野村資產管理資深策略師 Hideyuki Ishiguro 認為，美國股市波動，市場除了在 FOMC 會議前警惕之外，烏克蘭局勢也引發擔憂。

美股從今年初以來一路動盪，聯準會轉向鷹派是重要原因。聯準會將於美東時間周二開始為期兩天的會議，並在周三下午 2 點做出利率決策。市場預計，聯準會不會立即啟動升息，但將繼續收緊政策。

瑞銀私人財富管理公司的 Alli McCartney 指出，接下來預計波動還會存在，但市場焦點將轉向基本面，支持獲利成長強勁的股票。