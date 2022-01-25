台股封關期間 聯準會可能提前縮表衝擊美股走勢

聯準會本周三會議可能發出升息與提前結束購債訊號，恐對股市造成衝擊，但美股財報將在未來兩周密集發佈，科技股跌勢將有望緩解。

FXTM 富拓高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，本週將有大量經濟數據出爐，包括全球各地的活動採購經理人指數 (PMI) 以及歐洲和美國的 GDP 數據，其中以 26 日的會議可能發出 3 月升息以及提前結束債券購買計畫的訊號最引矚目。

Lukman Otunuga 指出，市場目前預期，聯準會 2022 年將升息 4 次，每次 25 個基點，很有可能今年上半年升息兩次以上，或者單次升息 50 個基點。

其中，通膨預期可能漸趨平穩或下降，債券殖利率已大幅飆升，將導致實際利率走高，聯準會可能加大收緊政策力道，進而削弱風險偏好並影響市場未來走勢。

Lukman Otunuga 指出，美股財報季繼續展開，很多投資者期盼本周的公司財報能夠緩和科技股崩跌走勢，加上美國升息的風聲鶴唳也令投資者紛紛逃離股市，其中科技股為主的那斯達克指數遭遇了自 2020 年 3 月疫情爆發以來的最大單周跌幅。

Lukman Otunuga 認為，科技股的估值依然較高，S&P500 指數目前仍高於 9 月時的水平，預期金融市場或許在逐漸適應聯準會轉向鷹派。