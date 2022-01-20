2021年日本連鎖超商營收轉增 2年來首見

2021 年 12 月，日本 7 大連鎖超商的日本國內既有店面營收年增 3.2% 至 9325 億日圓，出現暌違 3 個月的首度增長；此外，2021 年的全年營收年增 0.6% 至 10.3397 兆日圓，在相隔 2 年後由降轉升。

週四 (20 日) 日本特許加盟協會 (Japan Franchise Association，JFA) 公布了 2021 年 12 月份，日本 7 大連鎖超商的日本國內市場營收年增 3.2% 至 9325 億日圓。

當月份的耶誕節和年節應景商品銷售暢旺，而御飯糰、便當、一般飲料、酒類及玩具等的銷售表現也相當良好，整體銷售額超越去年同期。

12 月的來客數年減 0.03% 至 12.7894 億人、連續 5 個月減少，平均客單價年增 3.2% 至 729.2 日圓，拉高了銷售金額，也連續 7 個月出現增長。

此外，2021 年 1 到 12 月，日本國內 7 大超商的既有店面營收年增 0.6% 至 10.3397 兆日圓，睽違 2 年出現增長。疫情影響下，生鮮和冷凍食品的需求大增，業者趁勢推出相關商品，也成功讓營業額出現增長，不過還是未能超越疫情前 2019 年的成績 (10.3421 兆日圓)。

2021 全年的來客數年減 2.5% 至 148.7939 億人，平均客單價為 694.9 日圓。