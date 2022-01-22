美CDC研究：抗擊Omicron病毒關鍵就在第三劑疫苗！

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 週五表示，三項美國研究表明，第三劑 mRNA 疫苗可提供 90% 的保護，避免因而住院，為對抗 Omicron 冠狀病毒變體的關鍵。

目前美國新發的新冠病例中， Omicron 占比已達 99%。

總體而言，第三劑疫苗有助於預防感染與發生症狀，其中 50 歲以上成人追加施打 BNT 疫苗或莫德納 (MRNA-US) 疫苗的受益最大。

BNT 疫苗是 BioNTech SE (BNTX-US) 和輝瑞 (PFE-US) 合作開發的新冠疫苗。

CDC 主任 Rochelle Walensky 博士週五在白宮簡報會上表示：「及時接種疫苗者，其獲得的預防感染和住院的保護力最高，即符合資格就追加接種第三劑者。」

與其他國家研究相同，比起對抗 Delta 病毒，第三劑疫苗對 Omicron 病毒的防護力更強。

研究發現，接種第二劑疫苗者 6 個月後，其獲得的保護力下降至 57%，而追加第三劑者，其預防住院和急診的保護力達 90%。

另一項研究發表在 JAMA 醫學雜誌上，研究人員審查了 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 1 月 1 日期間的檢驗數據，其中由 Delta 或 Omicron 變種株引起的 23391 起病例。

他們發現，尋求檢驗者中，與接種 2 劑或未接種疫苗的人相比，接種 3 劑 mRNA 疫苗者獲得的病毒防護能力最強。

由於美國強力推廣接種追加劑，該研究的大多數受測者都曾在受測的 1 個月內接種過疫苗，這點可能也使其受益。

英國研究顯示，追加劑獲得的抗體保護作用在 10 個月後就會減弱，因此尚不清楚第三劑的效力可以持續多久。

一些國家已開始提供額外的追加劑，但一份來自以色列的近期研究發現，雖然第四劑 mRNA 疫苗增強了抗體，但保護水準不足以防止 Omicron 變種株的感染。

美國人對追加施打疫苗的意願不高，部分是因為公衛資訊變化太快，一些專家則認為能證明追加劑效益的美國數據並不多。

另外，大眾也有錯誤認知，部分人認為，既然接種第二劑或第三劑仍可能確診，那又何必白忙一場？

根據 CDC，完接種新冠追加疫苗的美國民眾中，只有 8250 萬人或 39.3% 接種第三劑。