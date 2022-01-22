通膨螺旋式上升蔓延全球 巴西經濟部長批：西方國家央行反應慢半拍

巴西經濟部長 Paulo Guedes 周五 (21 日) 出席瑞士達沃斯世界經濟線上論壇上表示，目前通膨呈現螺旋式上升，應該盡快祭出政策遏止高通膨，但西方國家央行還在懈怠且無動於衷。

Guedes 表示，通膨「巨獸」已經甦醒，將帶來難以遏制的惡果，這將成為全球不可忽視的問題。但各國央行卻「手握方向盤打瞌睡，」，通膨對西方世界來說將是真正的問題，完全不是部分央行所認為的暫時性現象，而是長期問題，西方政府幾乎沒有轉圜餘地。

Guedes 不認為現今通貨膨脹是短暫的，儘管供應鏈衝擊將逐漸消失，但西方國家沒能再從中套利。

巴西很早就針對通膨採取行動，去年便逐步縮減紓困刺激政策來遏止物價壓力，該國經濟 2021 年曾短暫恢復到疫情前的水準，然後再次下滑。

Guedes 說道，該國利用經濟復甦逐步取消貨幣和財政政策，這使未來若出現另一波新冠疫情，政府還有反應的空間。

歐洲、美國央行認為目前的通膨水準確實是暫時甚至是可控的，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周五表示，歐元區的通膨不太可能急劇惡化，仍重申近期通膨是由供應鏈瓶頸和能源價格短期壓力所造成。

聯準會雖然今年即將啟動升息，但部分官員仍認為年底通膨有望回落至 2% 的區間，市場預料聯準會主席鮑爾即將在 3 月正式啟動升息。英國央行已在去年 12 月宣布升息。