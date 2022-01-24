不滿政府疫苗通行證作法 比利時抗議活動再度演變暴力衝突

比利時數萬人周日 (23 日) 在首都布魯塞爾針對 COVID-19 防疫限制發動抗議，在歐盟執委會總部附近的抗議者與警方發生衝突，遭警方發射高壓水槍和催淚瓦斯驅離。

根據比利時警方，此次抗議聚集人數約莫 5 萬人。

抗議活動起初以和平方式進行，抗議者高呼口號並擠滿街道，其高舉的氣球和海報上帶有標語「我們要再次自由」、「拒當新冠奴隸」，其訴求是反對特定活動需要接種疫苗證明作為通行證。

根據路透報導，抗議活動隨後爆發更激烈衝突，歐洲外交部所在的一棟大樓和一家三明治店遭闖入，警方逮捕 60 多人，其中 3 名警察與 12 名示威抗議者受傷送醫。

儘管確診人數仍創新高紀錄，比利時周五宣布略為放寬新冠防疫限制，但仍要求大眾接種 5 個月後必須接種追加劑才能進入酒吧、電影院和其他眾多公共場所。

示威者主張「反獨裁，不等於反接種疫苗」，不滿政府以公共場所或群體事件需有疫苗接種作為通行證的方式，令大眾被迫接種疫苗。

「我對政府的勒索作為感到憤怒，」抗議者 Caroline van Landuyt 說自己本身已經接種疫苗，但她的小孩不願意接種疫苗，但卻因想要旅行和一些活動而不得不接種。

比利時正面臨第五波 COVID-19 感染，預計至少在幾周內不會達到高峰。

比利時去年 11 月也有 3.5 萬名左右群眾因同樣訴求走上布魯塞爾街頭抗議，且發生暴力衝突。

歐盟外交政策負責人 Josep Borrell 在推特上感謝警方，同時也譴責該抗議活動是場「無意義的破壞與暴力行為」。

比利時成年人大約 89% 完全接種疫苗，且現已接種追加劑的人數比率達 67%。