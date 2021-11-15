美國多州聯手 對Google再提反壟斷訴訟

Google(GOOGL-US) 正面臨另一輪反壟斷問題，以德州為首的美國多州，正針對 Google 提起修正後的反壟斷訴訟，指控這家科技巨頭在努力促進其本已占主導地位的廣告業務時，使用了脅迫手段。

最新的案件是對 Google 又一例反壟斷的控訴。這家科技公司面臨多起訴訟，其中包括來看美國司法部的指控。

Engadget 等媒體報導稱，訴訟已於上周五 (12 日) 晚些時候，在紐約聯邦法院提起。訴訟還強調了 Google 在 2015 年使用了一個祕密的「伯南克計畫 (Project Bernanke)」，利用投標數據爲其自身廣告取得優勢。這迫使廣告客戶使用 Google Ads 服務，否則他們會在競價中失利。

Google 與德州總檢察長辦公室都未就此一訴訟發表評論。

在其他與 Google 反壟斷相關的新聞中，包括他們上周在歐盟普通法院上訴敗訴。這是因為歐盟委員會 2017 年的一項決定，對 Google 處以 28 億美元的罰款。

根據歐盟委員會的說法，Google 在 2017 年一直利用其在多個國家的線上搜索主導地位，突出自己的服務。

法院表示，這使 Google 可以利用不公平競爭，傾向於自身的 Google Shopping。