美參院擬擴大反壟斷法範圍 字節跳動、騰訊將入列

美國參議院將在周四 (20 日) 審議針對科技業的反壟斷法案，預料將把管制對象擴及中國兩大社群業者字節跳動 (ByteDance) 與騰訊，以化解反壟斷案將使海外科技業漁翁得利的批評。

該法案涵蓋範圍將擴大到全球每月擁有 10 億用戶或年淨銷售額達 5500 億美元的公司，抑或是市值高於 5500 億美元的企業。設立新標準後，字節跳動的 TikTok 和騰訊控股的微信都將納入反壟斷法案的範圍。騰訊與字節跳動都拒絕回應此報導。

字節跳動旗下 TikTok 是全球最受歡迎的短影音軟體，該程式吸引美國到東南亞的青少年，而騰訊的微信則是用戶超過十億人的社群軟體，服務範圍涵蓋社交、電子支付，以中國用戶為主。

反壟斷法案將禁止科技業在其平台上為自家的產品創造優勢，該立法目前已適用於蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書母公司 Meta (FB-US) 以及谷歌 (GOOGL-US)。

美國科技巨頭警告，該法案對美國創新施加枷鎖，向競爭對手開放一些平台功能，使受到消費者喜愛產品蒙受其害，並危及用戶隱私和安全。參議院司法委員會將於周四審議該法案，類似版本目前已通過眾議院審議，但尚未在參院投票。