〈房產〉全台都市地價總指數年漲近2% 林口漲幅最高

內政部今 (15) 日發布最新（2021 年 4 月 1 日到 9 月 30 日）都市地價指數，本期全國都市地價總指數為 103.98，較上期上漲 0.82％，較 2020 年同期上漲 1.99％，就整體變動情形而言，自 2018 年 9 月以來，已呈現連 7 期上漲，地產業者指出，就去年第四季六都土地標售的熱況來看，趨勢依然向上。

最新發布的各直轄市、縣（巿）地價指數，除連江縣小跌 0.34% 外，其餘均較上期上漲，其中以新北市上漲 2.01％、台南市上漲 1.63％及嘉義市上漲 1.50％、高雄市上漲 1.45％、臺東縣上漲 1.11％，漲幅較大。

全台土地各使用分區指數中，住宅區指數較上期上漲 0.91％，商業區指數較上期上漲 0.49％，工業區指數較上期上漲 1.01％。比較各直轄市及縣（巿）之漲跌幅，以新北市住宅區上漲 2.05％、高雄市商業區上漲 1.54％、嘉義市工業區上漲 2.44％最為明顯。

其中，新北市因各行政區整體開發區生活機能日趨完善，及近期捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、環狀線等各項重大建設陸續興建及完工、工業區立體化政策等，致地價上漲幅度較大，其中以林口區上漲 3.39％，漲幅最為明顯。

另外，台南市因平實營區市地重劃區、九份子重劃區、大橋區段徵收區及南科地區等整體開發區發展，帶動地價上漲，各行政區中以東區上漲 2.73％，漲幅最為明顯；而嘉義市地價上漲部分，主要受湖子內區段徵收區的影響，西區、東區分別上漲 1.52％、1.48％。

此外，以本期全台都市地價各使用分區指數與上期比較，以工業區 104.37 上漲 1.01％漲幅較大，住宅區 104.06 上漲 0.91％次之，商業區 103.57 則上漲 0.49％，主要為近年受台商回流購地設廠影響，致工業區指數漲幅較住宅區指數及商業區指數漲幅明顯。

內政部都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年 1 月 15 日及 7 月 15 日發布。