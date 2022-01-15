〈房產〉楊金龍談房價上漲4個理由 中南部購屋需求強

央行總裁楊金龍今 (15) 日表示，受寬鬆貨幣和擴張性財政政策的外溢效應影響，全球房價普遍上揚，而近年國內房價上漲主要是由強勁投資、預期心理、投機炒作和成本推升等因素帶動，尤其近年房市市況以中南部較熱絡，反映廠商擴大南科、中科和竹科投資，帶動周邊購屋需求。

楊金龍今日參加住宅學會年會暨 30 周年慶祝大會，會中以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表看法。

楊金龍說明，各國以空前寬鬆政策因應疫情，藉此協助經濟明顯復甦，但充沛流動性的外溢效應，帶動全球資產價格攀升。

隨著房價揚升，多國房價 (房租) 漲幅高於家庭所得成長，導致民眾購、租屋的居住成本負擔升高，並以低收入家庭負擔壓力最大，央行就 OECD 各會員國房價所得比指數 (以各國長期平均為基期) 觀察，以紐西蘭最高。

楊金龍不諱言，當前許多經濟體出現房價持續高漲，並伴隨家庭債務激增現象，加劇金融不穩定的擔憂。

不過，楊金龍強調，國際間均運用多元政策工具，因應高房價問題，因此，央行主要以選擇性信用管制措施因應房市風險，且本次緊縮選擇性信用管制措施，較前次緊縮措施之控管力道強。

至於利率，楊金龍說明，利率主要用以穩定總體經濟，只是影響房價因素之一，尚須透過銀行信用管道、財富效果等影響房市供需。

以台灣來看，去年 11 月底不動產貸款占總放款比重約 37%，若以大幅升息處理房價問題，將衝擊其他 63% 授信客戶，並加重首次購屋族貸款負擔。

楊金龍再次重申，健全房地產市場所涉層面廣泛，並涉及國內結構性問題，因而有賴相關部會與地方政府通力合作，目前國內外有關穩定房市措施成效的實證文獻多顯示，同時採行租稅與實施銀行貸款成數限制措施，可抑制房市需求，平穩房價效果較大，但若住宅供給不足，則平穩房價效果勢必受限。

此外，楊金龍提到，國內通膨仍屬可控，預料消費者物價指數年增率於年中將可回降，不過，國內各產業復甦力道不均、勞動市場尚未回復至疫情前水準。