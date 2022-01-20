〈紐約匯市〉美元隨殖利率回落 通膨率寫30年新高刺激英鎊攀升

美債殖利率從高點回落，使美元兌一籃子貨幣周三 (19 日) 走軟，但仍從投資人對聯準會 (Fed)3 月將升息的預期心理中獲得支撐。英國 12 月物價寫下 30 年來最大漲幅，提高英國升息可能性，並帶動英鎊攀升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2%，報 95.528。

美國 10 年期公債殖利率盤中一度觸及 1.902% 的兩年高點，但尾盤反轉下滑 4 個基點，報 1.8271%。

Fed 下周將召開 1 月例行會議，可能就 3 月結束量化寬鬆 (QE) 提供細節和更多明確訊息，而且可能暗示將在結束 QE 之後，從 3 月就開始升息。聯邦基金期貨走勢目前已經完全消化 3 月升息、且今年共升四次的可能性。

美元貶幅在美國公布房市數據後縮小。最新數據顯示，由於天候異常溫和，12 月新屋開工意外增加，經季節調整後折合年率增 1.4% 至 170.2 萬戶。

英鎊兌美元攀升 0.2% 至 1.3624 美元，英國周三公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 5.4%，為 30 年來最大漲幅，提高英國央行 (BOE) 升息預期，然而傳言英國首相強生的領導地位面臨挑戰，使漲幅受抑制。

英鎊也從英國公債殖利率急升獲得支撐，2 年期殖利率盤中升抵 0.958%，是 2018 年 3 月來最高。

Monex 美國高級外匯交易員 Juan Perez 說：「各國央行現在得到的數據顯示，第 4 季通膨步調並未放緩，英國甚至出現 1990 年代初期以來不曾見過的 CPI 數據。我們認為，美元短期內將上升，但不要忽略其他貨幣，畢竟市場已經完全消化 Fed 升息預期。」

德國 10 年期公債殖利率周三一度突破 0%，是 2019 年迄今首次，代表保持負利率多年的歐元區債市可能走向轉捩點。10 年期殖利率最高升抵 0.025%，不過尾盤回到平盤附近，報 - 0.007%。

拜德殖利率轉正之賜，歐元兌美元升 0.2% 至 1.1348 美元，前一日才剛寫下一個月來最大單日貶幅。但由於英鎊相對強勢，歐元兌英鎊下滑。

澳幣、加幣攀高。澳幣兌美元升值 0.5% 至 0.7224 美元，加幣上揚 0.2% 至 1.2492 加幣兌 1 美元。

加拿大公布，12 月通膨年增率上揚至 4.8%，為 30 年高點。

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