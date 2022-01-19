英國12月通膨創30年新高 加劇央行升息壓力

由於能源成本上升、需求復甦和供應鏈問題繼續推高消費者價格，英國 12 月通膨率意外飆升至 1992 年以來的最高，加劇了英國央行再次升息的壓力。

英國國家統計局周三 (19 日) 公布，繼前一個月上漲 5.1% 之後，12 月份 CPI 年率上漲 5.4%。經濟學家之前的預期是上漲 5.2%。

這是 1992 年 3 月以來的最高水準，與前月相較，CPI 上漲 0.5%，也超過經濟學家預期的 0.3%。

飆升的生活成本，提高了人們對英國央行將再次升息的預期。去年 12 月，英國央行成為第一家開始升息的主要央行，市場將密切關注貨幣政策委員會 2 月 3 日的下一次會議。

英國央行決策者擔心，通膨率可能在今年上半年突破 6%，這是央行目標水準的 3 倍。

本次物價上漲，主要發生在食品和非酒精飲料、餐館和酒店、家具和家庭用品以及服裝和鞋類。這表明物價上漲已經不只是能源通膨問題。

與此同時，英國的勞動力市場仍處異常緊張，職位空缺創下歷史新高，就業人數仍低於疫情前的水準。

Quilter Investors 投資組合經理 Paul Craig 表示，12 月的報告證明了英國央行升息的決定是正確的，但 2 月的會議仍難以預料。決策者將面臨要確保金融穩定，或幫助家庭應對生活成本危機之間，做出艱難的權衡。