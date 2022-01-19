沒有最高 只有更高 押寶Fed多次升息 10年期美債殖利率升至1.9%

10 年期美國國債殖利率 19 日上午觸及 1.9%，創 2019 年 12 月以來最高點。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2.2 個基點至 1.8916%。30 年期國債殖利率攀升 1.8 個基點至 2.204%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

10 年期殖利率 18 日飆升至 1.87%，因投資人越來越預期聯準會 (Fed) 可能很快開始升息。

反映短期利率預期的 2 年期國債殖利率也是 2 年來首次突破 1%。19 日上午繼續走高，徘徊在 1.06% 以上。

由 Jean Boivin 領導的貝萊德投資研究所策略師團隊在 18 日的報告中認為，對升息時機的預期並未導致殖利率飆升。

策略師解釋：「由於 Fed 對通膨的反應歷來相當溫和，預期升息的總次數仍然很低。」

事實上，他們表示，10 年期國債殖利率的飆升「告訴我們，投資人不太願意為債券支付安全溢價，這對股票本身來說並不是壞消息。」

此外，19 日上午，德國 10 年期國債殖利率近 3 年來首次出現正值交易。

與 Fed 和英格蘭銀行 (BOE) 相比，歐洲央行 (ECB) 目前在其貨幣正常化道路上落後同儕，但通膨飆升和如今全球債券市場的大幅波動有助於將殖利率推高至零以上。

在美國經濟數據方面，12 月新屋開工的建築數量和獲得批准的建築許可證數量將於美東時間 19 日上午 8:30 公佈。

19 日將拍賣 400 億美元的 119 天期票據和 200 億美元的 20 年期債券。