外資持有美債規模再創新高 中國連續第3個月增持

美國財政部周二 (18 日) 公布數據顯示，11 月外國持有的美國公債規模攀升，續創歷史新高，其中，美債前兩大海外持有國日本和中國，均延續增持美債。

數據顯示，外國投資者 11 月所持美債規模增加 888 億美元，持倉總量升至 7.748 兆美元，超過 10 月份的 7.659 兆美元，這一規模當時也寫下紀錄。

日本是最大的外國持有者，11 月持有 1.340 兆美元，創歷史新高，增加了 200 億美元。

中國也在回補美債，去年 11 月淨增持 154 億美元，總量升至 1.08 兆美元，為 2021 年 4 月以來的近 7 個月高點，並且是連續第 3 個月增持，坐穩第二大債主位置。

英國在 11 月的增持規模最大，持有的美債增加約 420 億美元，達到 6216 億美元，盧森堡為其投資者增加 200 億美元持債，達到 3344 億美元。

道明證券駐紐約資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示，總體而言，外國投資者透過這些第三方託管機構大量購買美債，而且總體需求很大。

分析認為，市場對於美債興趣不減原因在於，第 4 季以來，美國經濟基本面持續修復，同時通膨仍高。另一方面，聯準會正在收緊政策，投資者買入美債避險。

外國的買入幫助壓低了 11 月美債殖利率，基準 10 年期美債殖利率從 11 月初的 1.5610%，到月底下跌超過 10 個基點，至 1.4562%。