信驊延攬英特爾創新科技前總座謝承儒 新任企業營運長

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 今 (11) 日宣布，延攬英特爾 (INTC-US) 創新科技前總經理謝承儒擔任企業營運長，直接向董事長林鴻明報告，未來將借重謝承儒在半導體產業及晶圓製造領域深厚的經驗，協助信驊向前邁進。

信驊表示，謝承儒過去在 IC 設計及半導體產業上下游累積近 30 年經驗，跟著半導體發展一同成長，並在多家企業擔任全球營運、採購、研發以及業務等全方位高階管理職務，業界資歷完整，對於供應商關係與各大半導體處理器 (CPU) 品牌極為熟稔。

謝承儒自 2015 年加入英特爾，並升任創新科技總經理，負責英特爾大中華區晶圓代工和委外封測業務管理、營運、採購重任，表現優異，是難能可貴的國際級專業經理人。

信驊看好，藉由謝承儒對半導體產業供應鏈的高度掌握，有助信驊取得產能，此外，謝承儒先前領導英特爾創新科技新竹辦公室營運，擅長完善工作環境、培育養成人才及營造企業氛圍，未來將其紮實產業經歷，以及企業營運思維帶入信驊。

董事長林鴻明表示，信驊成立初期曾獲英特爾資本 (Intel Capital) 投資，英特爾也是主力產品遠端伺服器管理晶片 (BMC SoC) 重要的合作夥伴，信驊成立至今 17 年，已在 IC 設計領域穩健發展， BMC 也穩居全球市佔率第一。

信驊為將來創新突破與持續成長，在此時延攬謝承儒，倚重其過去在半導體產業的深厚資歷，引進國際化經營能力，讓公司再上一層樓，成為卓越的世界級公司。

謝承儒畢業於美國南加州大學電機工程學碩士，加入信驊前，在 2015 年加入英特爾，2018-2021 年擔任英特爾創新科技總經理，2010-2015 年擔任領特 (Lantiq) 台灣分公司副總經理，2001-2009 年擔任智原 (3035-TW) 科技協理，半導體領域及晶片研發製造相關經歷完整豐富。