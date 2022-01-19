競逐晶片龍頭地位 英特爾向ASML巨資下單採購光刻機

由於半導體製造商希望在蓬勃發展的這一行中取得領先地位，英特爾 (INTC-US) 已向 ASML (ASML-US) 訂購一款最先進的晶圓光刻機，價格「明顯」超過 3.4 億美元。

除了優於預期的第 4 季財報外，ASML 19 日表示，它已收到 5 台新一代光刻機的訂單，以及仍在設計中最新型號產品的訂單。

兩家公司各自發布聯合聲明確認，英特爾是買家。

ASML 目前商業量產中最先進的機器稱為 EUV 光刻機，因為它們使用「極紫外光」來繪製電腦晶片的電路。整台機器與公共汽車一樣大，每台成本約為 1.5 億美元。

一家尖端的晶片廠需要 9-18 台這樣的機器，這是晶片製造商最大的資本支出之一。

ASML 是此類機器的唯一製造商，其 EUV 客戶包括全球最大晶片製造商台積電 (TSM-US)、韓國三星和英特爾等。

ASML 表示已收到該系統下一個世代產品的 5 台原型機訂單，這款原型機稱為「高數值孔徑」(High NA) EUV 光刻機，它們將具有不同的光學系統，具有更高的數值孔徑，體積將更大，每台成本約為 3 億美元。

ASML 財務長 Roger Dassen 在財報後新聞發布會上表示，首批原型將於 2023 年交貨給客戶進行測試。

英特爾正試圖從當前的業界龍頭台積電手中奪回其最小和最快晶片製造商的地位，之前已證實為原型高數值孔徑極紫外光刻機的第一個買家，該原型產品的型號為 EXE:5000。

英特爾 19 日表示，它也將採購新型號 EXE:5200 的第一台下線產品，這是商用生產的第一款光刻機型號；可能會在 2024 年底之前收到。

Dassen 表示，EXE:5200 系統的成本將「明顯」超過 3.4 億美元。