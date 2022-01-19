〈財報〉摩根士丹利上季獲利超過預期 盤前股價走升

摩根士丹利 (MS-US) 19 日公佈第 4 季財報，截至 2021 年 12 月 31 日當季營收 145 億美元，較一年前的 136 億美元增加，Refinitiv 估計值為 146 億美元；純益為 37 億美元或每股 2.01 美元，優於去年同期的 34 億美元或每股 1.81 美元，分析師平均估計為每股 1.91 美元。

2021 年全年營收為 598 億美元，高於前一年的 488 億美元。純益為 150 億美元或每股 8.03 美元，而一年前為 110 億美元或每股 6.46 美元。

大摩指出，證券交易部門營收較上年同期成長 13% 至 28.6 億美元，比 FactSet 估計的 24.4 億美元高出約 4 億美元。這個部門的增長是來自經紀商業務和戰略投資帶進的 2.25 億美元收益。

投資銀行業務營收成長 6% 至 24.3 億美元，略低於 25.4 億美元的預估值；主要來自併購活動的諮商費用。

摩根士丹利股價在 19 日盤前上揚 2.8%。但今年以來下跌 4.2%，低於 KBW 銀行指數 8.6% 的漲幅。

如果高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 的財報是個指標，代表市場交易量已經開始恢復到正常水平。摩根士丹利是全球最大股票交易業務投資銀行。

它也是併購諮詢領域的佼佼者，尤其是在科技和通訊領域。

其財富管理部門被證明最具韌性，資產管理費用通常會隨著股市上揚而攀升。