10年期美債殖利率急升至2年來新高 觸及1.83%

10 年期美國國債殖利率躍升至 2 年來的最高點，觸及 1.83%。

美東時間凌晨 3 點 40 分，指標 10 年期美國國債殖利率飆升 5 個基點至 1.8305%。30 年期國債殖利率攀升 3 個基點至 2.1492%。與此同時，2 年期利率 2 年來首次突破 1%，達到 1.0364%。

截至美東時間清晨 6 點，10 年期美債殖利率仍攀升逾 4 個基點至 1.81%；30 年期殖利率報 2.126%；2 年期報 1.047%。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國金融市場 17 日休市。殖利率飆升代表投資人正在為聯準會 (Fed) 更積極收緊政策的可能性預做準備。

Fed 主席鮑爾上周對美國參議院表示，預計今年將會出現一系列升息，同時其他疫情期間支持經濟的措施將大幅收回。

費城 Fed 主席 Patrick Harker 上周也表示，Fed 今年可能會升息 3 到 4 次。他指出，通膨「比我們之前想像的更加持久」。

Aberdeen Standard Investments 資深投資經理人 James Athey 指出，任何一條新聞都無法解釋殖利率的突然飆升，「現實的情況在於：市場仍在因應 Fed 持續的鷹派轉向。」

Athey 也引述媒體有關摩根大通 CEO Jamie Dimon 14 日的評論指出，Fed 今年可能升息多達 7 次。

他表示，這些評論，以及有關 Fed 最快可能在 3 月升息 50 個基點的猜測，「正在推動市場重新定價，並同步推升所有殖利率，即使殖利率曲線仍在趨於平緩。」

Athey 解釋，「就技術面而言，面對這種重新定價，我們似乎有點捉襟見肘，所以預計目前會出現一些盤整，尤其是在 Fed 處於緘默期並且它本身就是殖利率上升的主要驅動力的情況下。」

Fed 定 1 月 25 日至 26 日舉行會議，Fed 官員目前已經進入了不發表評論的「緘默期」。

美東時間上午 10 點將公布 1 月全國房屋建築商協會住房市場指數。

18 日將拍賣 600 億美元的 13 週票據和 510 億美元的 26 週票據。