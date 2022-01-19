逼迫董事會收購SolarCity? 馬斯克遭特斯拉股東要求退還130億美元

據報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 部分股東在週二 (18 日) 提起了訴訟，指控特斯拉執行長馬斯克在 2016 年脅迫公司董事會達成收購 SolarCity 的交易，要求馬斯克歸還特斯拉 130 億美元不當所得，創下此類裁決的史上最高要求金額。

代表這些特斯拉股東的原告律師 Randy Baron 在線上庭審中表示，此案的重點是關於收購 SolarCity 是否只是為了讓這家公司擺脫財務困境，是否為馬斯克精心策劃的救助計劃。

這項由多家工會基金和資產管理公司提起的訴訟中指控，馬斯克在當時對特斯拉董事會大力施壓，要求董事會通過收購 SolarCity 的交易。當時 SolarCity 正面臨資金短缺，而馬斯克是最大股東。

對此，馬斯克反駁表示，這筆交易案是創建一家垂直整合公司的 10 年計劃的一部分，通過利用 SolarCity 的屋頂太陽能板技術，將能促成特斯拉汽車和電池能源生產和使用的轉型。

代表馬斯克的律師之一 Evan Chesler 在聽證會上表示，這筆交易並不是一項救助計劃，SolarCity 遠未破產，該公司財務狀況類似於許多高成長的科技公司，當時 SolarCity 正致力於建立數十億美元的長期價值。

特斯拉最初在 2016 年以 26 億美元全股票交易收購 SolarCity，但自那時以來，特斯拉的股價已經飆升許多。

另一股東代表律師 Lee Rudy 敦促法院下令馬斯克歸還過去 5 年所收到的特斯拉股票，按當前價格計算，股票價值約為 130 億美元。Chesler 對此表示，要求馬斯克歸還股票的要求十分荒謬，忽視了特斯拉這 5 年來前所未有的成功。

特斯拉股價在週二收跌 1.82%，報 1030.51 美元。