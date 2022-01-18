市場押注聯準會3月升息 美債殖利率全面攀升

美國公債殖利率周二 (18 日) 全面揚升，2 年期美債殖利率自 2020 年以來，首次升至 1% 以上，交易員正提高對聯準會 3 月升息的押注。

聯準會下周將開會，此前官員的談話偏向鷹派，強調央行需做好準備，因應頑固的高通膨。

追蹤短期利率的 2 年期國債殖利率，在東京交易時段上漲近 5 個基點，還一度攀升 9 個基點至 1.06%，這是自 2020 年 2 月以來首次突破 1%。10 年期公債殖利率一度上漲 7 個基點至 1.85%，為 2020 年 1 月以來最高。

美國通膨數據近幾個月居高不下，投資人愈來愈擔心，聯準會將以比預期更快的速度收緊政策，市場普遍預計，今年將升息 4 次，每次升 25 個基點。

億萬富翁投資人 Bill Ackman 主張 3 月應該要升息 50 個基點。聯準會理事 Christopher Waller 認為，視通貨膨脹情勢，今年甚至可能升息多達 5 次。

GSFM 投資顧問 Stephen Miller 說，這一切都反映了債券市場正在追趕通貨膨脹的現實，一些央行也慢半拍，現在正在設法迎頭趕上。

野村控股利率策略師 Andrew Ticehurst 認為，隨著美國開始升息，今年利率市場的大主題，應該是更高的殖利率和更平坦的殖利率曲線，尤其在美國。

他指出，歷史表明，10 年期殖利率不太可能在周期的第一次升息之前達到峰值。

這也使短期利率升速快於長期票據，造成殖利率趨於平緩，2 年期與 10 年期公債殖利率利差今年首次收於 80 個基點以下。