憂5G干擾飛安系統運作 阿聯酋等航空公司跟進取消赴美航班

由於擔憂美國電信商在美國機場周遭提供 5G 服務干擾關鍵飛安系統，全球各地的航空公司正在調整飛往美國的航班的時程表和飛機部署，除了日本航空公司外，阿聯酋航空與大韓航空等業者周三 (19 日) 也紛紛宣布調整航班。

杜拜的阿聯酋航空表示，飛往美國多個城市的航班將暫停飛行，包括芝加哥、紐瓦克 (Newark) 和舊金山，而日本航空與全日空控股表示，經過波音的警告後，將放棄一些航線，且往來將美國不會使用波音 777 客機。

大韓航空則表示，由於波音 777 和 747-8 系統會受到 5G 寬頻干擾的影響，正在重新安排機隊部署。印度航空則示警，自 1 月 19 日起飛往美國的航班將被取消或更改班次。

這些擔憂源自於 5G 訊號傳出將干擾惡劣天氣下著陸的飛安設備，美國航空業工會表示，這可能導致災難性破壞。相對於 5G 毫米波，處於中間頻段的 C 頻段具有更大的覆蓋範圍，但頻率也接近飛機雷達高度計的無線電波，恐影響飛安。

AT&T 和 Verizon 周二已同意延後推出一些新的 5G 服務，AT&T 表示，該公司將延後啟用機場跑道附近的基地台，但未具體說明有多少基地台將延後啟用。Verizon 和 AT&T 在 C 頻段投標上投入大筆資金，前者砸下 450 億美元，後者則花費 230 億美元。

美國總統拜登表示，該協議將避免航空業客運、貨運造成潛在毀滅性的破壞，達美航空表示，若 5G 訊號在某些條件下對高度計造成干擾，最快周三將因潛在氣候因素開始取消航班。