新債王：美債殖利率曲線不再發出「別擔心、要開心」訊號

外媒週三 (12 日) 報導，華爾街「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）表示，美債殖利率曲線不再發出「別擔心，要開心」的訊號。

岡拉克週二 (11 日) 發布未來一年預測時寫道，股市受到量化寬鬆 (QE) 的支持，現在面臨聯準會縮減政策的不利因素，與過去相比，聯準會主席鮑爾談話越來越偏鷹。

岡拉克稱：「鮑爾週二聽證會的談話像在重複套用 2018 年的公式，即結束量化寬鬆並升息。」

隨後，岡拉克又推文稱，他沒有預測經濟衰退，但看到這些壓力正在增加，美債殖利率曲線已相當強勁地趨於平緩，並接近預示經濟疲軟的轉折點。在此個階段，殖利率曲線不再發出「別擔心，要開心」的訊號，相反的，它正在發出「注意」訊號。

岡拉克稱，消費者信心指數自由落體，看起來有些衰退。汽車價格飆升可能是罪魁禍首，因為價格上漲幅度如此之大，人們認為如果能找到一輛汽車，但現在不是買車的好時機。價格的飆升甚至使炒房賺錢成為可能。

岡拉克稱，消費者信心指數自由落體，看起來有些衰退 (圖片：岡拉克推特)

無獨有偶，有「女股神」稱號、執掌方舟 (ARK) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 週二發布每月市場報告指出，二手車市場將遭血洗，因為由於供應鏈瓶頸、需求激增導致其價格飆升，不過，在 2023 年即將到來的一年裡將，二手車價格預估將會暴跌。

岡拉克今年再度看好歐股 (圖片：岡拉克推特)

岡拉克今年再度看好歐股。他認為，美股目前價格高於其他任何市場，2021 年他最偏好的歐股在 2022 年再次看起來不錯。