ASML出貨趕進度 EUV供應鏈營運跟著旺

半導體微影設備龍頭艾斯摩爾 (ASML-US) 今 (19) 日指出，為因應客戶緊急需求，公司採取「快速出貨」模式，被外界視為是滿足台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下半年 3 奈米新產能開出的需求，市場看好，供應鏈如帆宣 (6196-TW)、公準 (3178-TW)、家登 (3680-TW) 等 EUV 供應鏈都可望跟著受惠。

業界指出，台積電向來對設備供應商要求皆相當嚴謹，各家設備原廠都必須經過兩階段，必須先在自家工廠測試完畢後，確認沒有任何問題，再送至台積電廠區進行量產前的最終測試。

不過，此次 ASML 直接略過自家廠區測試階段，直接送至台積電廠區進行量產前的跑片測試，不僅凸顯現今市場對 EUV 設備需求熱絡，也象徵全球對台積電先進製程晶片需求的急迫性遠高於預期。

帆宣、公準皆是 ASML 設備供應鏈，分別提供 EUV 機台次系統模組代工、電子束檢測設備零組件，隨著 ASML 喊出全年營收再成長 20%，續創歷史新高，兩家業者訂單也可望跟著增加，挹注全年營運。

另外，家登主要提供 EUV 光罩盒，由於先進製程進入 3 奈米後，曝光次數至少 20 層起跳，也帶動光罩盒需求只增不減，家登為此已積極擴產，預期今年 EUV 光罩盒出貨量可望持續創高。

展望後市，市場看好，隨著台積電 3 奈米將在下半年進入量產階段，對設備的需求明顯跳增，尤其 3 奈米首年量產的片數將超出先前 5 奈米的規模，也讓市場看好相關業者營運成長動能再延續至今年。