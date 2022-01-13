通膨數據觸29年新高 10年期美債殖利率回升至1.75%

12 日發布的通膨數據顯示，截至 12 月的去年全年，消費者物價以 1982 年以來最快速度上升，10 年期美國國債殖利率走升，觸及 1.75%。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3 個基點至 1.7571%。30 年期國債殖利率攀升 2 個基點至 2.0985%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

12 日公佈的消費者物價指數 (CPI) 在截至 12 月的 12 個月內上揚了 7%，環比上漲 0.5%。根據《道瓊》的數據，經濟學家預計 12 月 CPI 將月增 0.4%，年增 7%。

衡量通膨的另一項指標 12 月生產者物價指數 (PPI)，將於美東時間 13 日上午 8:30 發布。

截至 1 月 8 日當週提交的失業救濟金申請人數也將於美東時間上午 8 點 30 分公布。接受《道瓊》調查的經濟學家預測，將有 20 萬人申請失業救濟金，低於前一周的 20.7 萬人。

與此同時，聯準會 (Fed) 理事 Lael Brainard 將在美國參議院就被提名 Fed 副主席一職出席聽證會作證。

13 日將拍賣 500 億美元的 4 週期票據、400 億美元的 8 週期票據和 220 億美元的 30 年期債券。