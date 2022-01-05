有史以來最好賭注！股神巴菲特重押蘋果 猛賺逾1200億美元

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 曾聲稱從不買科技股，不過 2016 年卻為蘋果打破慣例，成為股神踏入科技股的首檔股票，這出人意外的反轉，成為其史上最好的賭注，帳面收益已賺逾 1200 億美元。

巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 2016 年開始持有蘋果股票，接著一路加碼，2018 年中累計持有蘋果 5% 的股份，花費 360 億美元，2020 年則持有蘋果 5.4% 的股份。

波克夏歷年持有蘋果股數、占比、成本與市值。(圖片：翻攝 CNBC)

2018 年中以來，波克夏已將約 12% 的蘋果變現，但蘋果的庫藏股計畫，讓波克夏整體持股實際上增加。

波克夏 2022 年持有蘋果占其股票投資組合的 45% 以上，隨著蘋果 (AAPL-US) 市值叩關 3 兆美元，截至週一 (1 月 4 日) 此投資的價值已高達約 1620 億美元，而且這還不含未計股息。波克夏每年平均從蘋果拿到約 7.75 億美元的固定股息。

巴菲特 2020 年受訪時將蘋果視為波克夏第三項業務，堅信蘋果擁有強大的品牌和生態系統。他讚道：「這可能是我所知道的世界上最好的企業，繼保險和鐵路之後，這是我們最大的業務。」

(圖片：AFP)

Edward Jones 分析師 James Shanahan 週二指出：「毫無疑問，這是波克夏在過去十年中所做的最強勁的投資之一。」

蘋果 (AAPL-US) 週二下跌 1.27% 至每股 179.70 美元，市值回落 2.95 兆美元。波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 收紅 2.97% 至每股 465,725.00 美元，