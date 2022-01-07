英特爾挖走蘋果M1首席晶片設計師

隨著蘋果 Mac 電腦自英特爾轉向自家晶片的 2 年過渡期即將結束，英特爾挖角蘋果 M1 首席晶片設計師。

蘋果 Mac (前) 系統架構總監 Jeff Wilcox 週四 (6 日) 在其 LinkedIn 頁面上宣布他將離開蘋果赴英特爾就職，擔任英特爾院士 (Intel Fellow) 和設計工程部門的技術總監 (CTO)，主要負責所有英特爾客戶端系統單晶片 (SoC) 架構設計。

Wilcox 在過去 8 年擔任蘋果 Mac 系統架構總監，負責監督 Mac 系統架構、訊號完整性和電源完整性，領導蘋果轉向 Apple Silicon 的過渡期。

前蘋果 Mac 系統架構總監 Jeff Wilcox (圖片：翻攝 Appleinsider)

Wilcox 在其 LinkedIn 寫道：「在歷經精彩的 8 年之後，我決定離開蘋果並尋求另一個機會… 在蘋果這些年取得的所有成果，我感到無比自豪，最棒的是透過 M1、M1 Pro 和 M1 Max SoC 與系統推出，邁向 Apple Silicon 過渡。我將會非常想念所有蘋果同事與朋友們。」

實際上，這不是 Wilcox 首次赴英特爾工作，他曾在 2010 年到 2013 年擔任英特爾 PC 晶片組的工程師。

Wilcox 週四表示：「他很榮幸能再次與出色的團隊合作，協助建立開創性的 SoC。」

目前蘋果下任 Mac 系統架構總監仍是未知，也不知道蘋果是否慰留 Wilcox。不過，蘋果近期罕見大規模發放巨額獎金以留住人才，分紅配股金額約介於 5 萬美元至 18 萬美元 (台幣 139 萬元至 503 萬元) 之間。

華爾街分析師表示，過去 2 年蘋果 Apple Silicon 團隊陸續出走了一些工程師，這些人離去對蘋果晶片進展是否會帶來影響還待觀察。然而，在蘋果硬體部門高級副總裁 Johny Srouji 的領導下，蘋果晶片團隊證明具強大的能力，預計蘋果今年將持續 Apple Silicon 過渡期挺進，推出採用 M2 晶片的 Mac 電腦。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.06%，暫報每股 173.04 美元。英特爾 (INTC-US) 小漲 0.31%，暫報每股 54.04 美元。