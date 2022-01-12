〈房產〉去年豪宅交易 北市信義聯勤總銷47.5億元居冠

實價登錄揭露，台北市大安區指標豪宅「One Park Taipei 信義聯勤」，一口氣出現 5 筆最新交易，分別為 8、12、15、21、23 樓，總價落在 3.54-4 億元上下，「信義聯勤」2021 年目前揭露交易已達 12 筆，年度總銷金額約 47.5 億元，平均每戶總價近 4 億元，登上台北市豪宅最高總銷的豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei 信義聯勤」享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，分南北兩棟，揭露至今每筆單價都超過 200 萬元，穩居坪價 200 萬元俱樂部，此一豪宅社區 20 樓以上高樓層成交價每坪落在 260 萬元以上，且 32 樓戶創下最高單價達 299 萬元，奪下年度最高單價台北豪宅王。

台灣房屋集團趨勢中心統計，「西華富邦」總銷約 45 億，僅次「One Park Taipei 信義聯勤」位居第二，不過全年交易量達 15 筆，居交易量冠軍！因樓層高低，以及是否面河景，故單價落差較大，去年成交單價區間落在每坪 142.1-233 萬元。而總銷金額排名第三的是「和平大苑」去年共銷售 11 筆，單價落在每坪 130.8-197.4 萬元，總銷金額約 28.9 億元。

北市豪宅「西華富邦」去年成交金額達 45 億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

張旭嵐指出，台北市去年前三大賣座豪宅各有特色「西華富邦」總戶數 236 戶，戶數多、單價範圍大，並擁有大直水岸景觀及飯店式管理，在北市豪宅中相當具有指標性，且緊鄰內科，近松山機場，對於高階企業主或台商來說，交通機能便利性佳，吸引不少富豪和企業名人入住。

「和平大苑」因頂樓戶由藝人周杰倫買下而聲名大噪，不過因樓高 38 層，高低樓層價差大，歷史最高單價就是 37 和 38 樓樓中樓戶總價 6.6 億元，225 萬元，最低是三樓 106.9 萬，總價不到 2 億元，同一個豪宅，入門票價差距頗大。

張旭嵐指出，2021 年北市豪宅交易前三名，單價都有出現 200 萬元行情，且幾乎平均每一個月就成交一戶，反映市場資金豐沛，在中美貿易戰疫情、等因素，讓台商及原本在國外留學或工作的人回台，有長期的居住需求，且全球疫情尚未止息、通貨膨脹等影響，導致流向不動產的資金明顯增加。