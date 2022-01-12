〈房產〉去年全台建商推案量 寶佳以886.7億元居冠

根據市調機構調查，2021 年前十大建商推案量由寶佳機構居冠，其次是興富發、麗寶等，數據來看，去年全台推案量 1.7 兆元，僅僅前 10 大就聯手貢獻逾 4000 億元案量，占比近 25%。

排名部分，寶佳機構案量雖未突破前兩年的 1000 億元，但仍以 886.7 億元的案量，雄踞全台十大建商之首；第四名至第十名分別是遠雄、豐邑、璞園、亞昕、威均、國建、昌益事業。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計六都、新竹 2021 年各建商推案量，統計顯示，受疫情影響，十大建商去年案量合計約 4073.8 億元，相較 2020 年量減少逾 1 成，三連霸的寶佳機構推案亦有縮水，但憑藉旗下子公司推案齊發，在國內各大重劃區都能見其蹤跡，仍能穩坐龍頭。

至於獵地不手軟的亞軍興富發，有別於前幾年火力集中在中南部，2021 年則是南北連線，在基隆、桃園及高雄推出三個百億指標案，不僅量能大爆發，較前年激增 8 成多，隨著房市續旺及自身豐沛的土地庫存，興富發今年推案力道也持續看旺。

連續三年上榜的麗寶集團，近年購地版圖「包山包海」，不僅在 2020 年豪擲 33 億元搶進新北市八里的台北港特定區，去年也是大手筆標下金山市區的多筆土地，甚至雲林虎尾、南投仁愛鄉都可見其腳步；這次一舉衝上第 3 名，整體推案量年增 2 成多，正是憑藉淡水新市鎮總銷近兩百億的指標案「名軒海樂地」，加上台中梧棲、太平等地「微笑歐洲」、「微笑莊園」一系列透天案挹注所致。

知名上市建商遠雄建設，去年在北中南都有新案進場的情況下，維持年推案 300 多億的恆溫量能，諸如在梧棲區推出總銷 174 億元，海線地區量體最大的千戶造鎮案「遠雄幸福成」，其主打 2 字頭單價，總價千萬內的親民訴求，頗受台中市區的首購族青睞。

深耕台中、新竹房市多年的豐邑機構則位居第 5 名，去年推案個數不算多，但包括「豐邑 G Tower」「豐邑一綻」個個都頗具份量，其中最「重量級」是在台中東區，緊鄰三井 LaLaport 商場、台糖湖濱生態園區的「浩瀚湖濱城」，該案基地 3500 多坪，採住宅、商辦及店面複合式規劃，每坪開價約 4 到 5 字頭，總銷案量 200 億元也榮登去年國內規模最大的新案之一。

至於首次入榜就衝上第 6 位的璞園建築，過往在雙北紮根已久，去年除了台北市南港、士林及北投等地都有推案，更在豪宅及金融大樓雲集的松山區敦化北路上，推出總銷 150 億元的都更案「敦仰」，引起周邊不小轟動；而該案規劃地上 23 層、地下 6 層建築，共 60 戶住家，目前雖仍在預售階段，但根據實價登錄揭露的成交資訊，該案每坪成交價已定錨 200 萬元，成功擠身北市超級豪宅俱樂部。

排名第 7 名的上櫃建商亞昕開發，近年除了搶地不落人後，亦積極跨出林口搶攻雙北區塊，像與新潤合作，位於北市南港區的指標案「擎天森林」，不僅主打純宅環境，2-3 房的中小坪數規劃，擄獲不少內科工程師與周邊購屋族青睞，根據預售屋實價登錄顯示，該社區目前已有超過 200 筆成交紀錄，每坪行情約落在 8、9 頭。此外，亞昕也進入都更收割期，與華威機構聯袂推出的「亞昕華威」，由於地點緊鄰台北車站，甫推出即備受關注。而向來是區域「票房保證」的國泰建設，即便去年並無量體百億的指標案登場，在品牌形象號召下，仍能吸引消費者買單，如在台南安平區推出的「UNi PARK」，公開不久住宅產品就已完銷。

另外，隨著房市熱絡，不少區域人氣紅不讓，帶動「惦惦吃三碗公」的地區域建商浮出檯面，如早早在青埔地區卡位的威均建設，去年便靠著「青塘園」、「帝璽」兩大百億元重量及「園舞曲」等案一戰成名，在強敵環伺下擠身第 8 名；至於排在第 10 位的昌益事業，則是深耕新竹地區已久，近年看好台南房市潛力，積極在高鐵站周邊布局，逐鹿中原的意味相當濃厚。