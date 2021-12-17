豐田首款純電動車售價曝光 150多萬起跳

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 的首款純電動車「bZ4X」售價曝光，在英國市場從 4.195 萬英鎊 (約新台幣 155 萬元) 起跳。以英國當地售價來看，比特斯拉的高階休旅車便宜，但比福斯的電動車貴一點。

豐田汽車的英國子公司在 16 日公布純電動車「bZ4X」的售價，分成三個等級，從 4.195 萬英鎊起跳，在剛上市時還將推出「Premium Edition」特仕車。

入門等級「Pure」採用 18 吋鋁圈、8 吋螢幕多媒體系統、7 吋數位儀表板、倒車鏡頭、智能鑰匙，還可遠端開啟車上的冷暖空調。另外可選配車頂置物架及拖車套件。傳動系統方面，只有前驅設定。

中階「Motion」加上後擾流板、後座隱私玻璃、電動尾門、駐車感測器、迎賓照明、前座電熱椅、車內氣氛燈、手機無線充電盤等。另外可選配 360 度環景系統、「Toyota T-Mate」安全駕駛輔助系統。傳動系統有前驅和 X-MODE AWD 可供選擇，越野性能表現居同級車前段班。

頂級「Vision」搭載 20 吋鋁框、自動煞車功能的後方駐車感測器、遙控駐車輔助、合成皮椅、加熱和通風功能的前方座椅、腳踢電動尾門、加熱方向盤等。車主還可透過手機 APP 從遠端開啟車門，來讓其他人進入車內。另外可選配全景天窗和拖車套件。傳動系統和 Motion 相同，有前驅和 X-MODE AWD 可供選擇。

英國上市時的特仕款「Premium Edition」除了有 Vision 等級的所有配備，更採用 JBL 的 Premium Sound System 共有 9 顆喇叭，還有全景天窗，傳動系統標配 X-MODE AWD，只能在網路訂購。

售價方面，Pure 為 4.195 萬英鎊，Motion 為 4.575 萬至 4.835 萬英鎊，Vision 為 4.765 萬至 5.025 萬英鎊，特仕款 Premium Edition 為 5.155 萬英鎊。