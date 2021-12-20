缺晶片零件！豐田1月日本國內生產將減少2萬多輛

據《路透社》報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 在週一 (20 日) 表示，日本國內 5 座汽車組裝廠的 7 條產線，將於明年 (2022 年)1 月實施暫時停工。原因和日本國內的物流緊繃，以及東南亞嚴重疫情所導致的半導體等短缺有關，估計約有 2 萬多輛的汽車生產會受到影響。

不過，豐田指出，1 月全球生產 80 萬輛規模，全年度 (至 2022 年 3 月) 生產 900 萬輛規模的計畫不變。

關於日本 1 月的停工規劃，豐田汽車的愛知縣高岡工廠第 2 生產線，計畫停工 7 天。另外豐田車體 (Toyota Auto Body) 位在愛知縣的吉原工廠第 2 生產線、富士松工廠第 1 生產線和三重縣員辨工廠，以及豐田自動織機 (Toyota Industries Corporation) 的愛知縣長草工廠的兩條產線，都分別計畫停工 2 天。

12 月的減產台數增加到 2.2 萬輛水準，和 14 日公布的 1.4 萬輛減產台數相比，多出 8000 輛。豐田方面解釋，減產原因和東南亞國家的 COVID-19 疫情擴大有關，造成半導體等零件調度出現延誤情形；此外，日本國內物流狀況緊繃，也是導致減產的一大要因。不過該公司表示，12 月的全球生產，仍預估會落在 80 萬輛水準，數字未作調整。