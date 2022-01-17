FED「鷹」浪太強 超前部署的多元債才能微笑收割

FED 公布 12 月份 FOMC 會議紀錄，「鷹」浪太強令股債市大驚失色！目前市場預期升息時間已提前至 3 月份，除了縮減購債、升息以外，FED 還可能同時啟動縮表，抑制通膨壓力。

在這波聯準會強力鷹浪襲擊下，去年中即超前預測通膨可能增溫的野村 (愛爾蘭) 多元債基金，再次成功出擊，透過靈活債種配置、彈性的美國短天期公債期貨空單部位避開年底債市動盪危機，拿下各期間 1、2 名的優異成績!

野村 (愛爾蘭) 多元債 提前部署績效發威

通過升息試煉的的多元債團隊，締造逆風翻揚的正報酬！

野村 (愛爾蘭) 多元債投資團隊認為，當前市場投資的挑戰性高，主因只來自一件事：「通膨」，通膨顯著攀升將對 FED 造成強烈的政策壓力，預期 FED 將在今年第一季加大縮減購債力道，並認為有機會在第二季 (最晚不晚於第三季)，將開始進入升息循環，不過速度應是溫和並與市場進行充分溝通，避免重演 2013 年與 2018 年急速升息對市場造成的劇烈波動。

這不是野村 (愛爾蘭) 多元債團隊第一次面對升息的挑戰，在與當前升息環境類似的 2018 年，當時 FED 連續升息四次，風險性資產表現皆承壓，野村基金 (愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 卻能逆風翻揚，締造正報酬，凸顯團隊在操作上的豐富經驗，面對升息環境的衝擊，仍可透過積極避險操作繳出優異成績，在成立以來過去六個完整年度中，展現多頭領漲、空頭不跌的實力。

野村 (愛爾蘭) 多元債團隊：2022 年債市先蹲後跳

展望 2022 年債市，野村 (愛爾蘭) 多元債投資團隊預期債券市場將先蹲後跳，短期內緊縮的貨幣政策將造成風險性資產價格震盪，今年上半年市場波動度將加大，利差已經較窄的資產將經歷一番震盪，但投資人不需過度擔憂，通膨在觸頂後又緩步回落的趨勢將減輕 FED 緊縮貨幣政策的壓力，屆時對風險性資產來說，提供了強勁的反彈機會。

為了因應這樣的趨勢，投資團隊早已做好充足準備，將投資組合維持足夠的流動部位，包含短天期歐美國家國庫券，期望在上半年當 FED 緊縮導致市場流動性縮減、市場震盪時，基金得以逢低買入資產，以便在下半年市場反彈時，享受豐碩投資回報的機會。

野村 (愛爾蘭) 多元債團隊：屬於多元債的年份來臨！

2022 年依舊是瞬息萬變的一年，除了 FED 的鷹浪挑戰外，變種病毒蔓延的潛在影響力也不可忽視，單一債種勢必無法完美渡過波動，眼光精準、超前部署的多元債券組合，才能因應時勢，打造鋼鐵般的債券投組！獲晨星整體評等五顆星，以及理柏評級三年、五年、整體期間的總回報、穩定回報、保本能力皆為最高級的野村 (愛爾蘭) 多元債，用實際操作與優異績效，宣告 2022 年將是屬於多元債的年份! 了解更多野村 (愛爾蘭) 多元債

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