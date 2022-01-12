12月通膨數據發布前 美債殖利率微幅下跌

在公佈通膨數據之前，美國國債殖利率 12 日一大早小幅下跌。

美東時間 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率微跌不到 1 個基點至 1.7428%。30 年期美國國債殖利率也小跌不到 1 個基點至 2.0643%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 百分點。

12 月消費者物價指數 (CPI) 是各方關注的重要通膨指標，定於美東時間 12 日上午 8:30 發布，預計將出現 1980 年代初以來最大的漲幅。

根據《道瓊》的估計數據，經濟學家預計 12 月 CPI 上漲 0.4%，年率上漲 7%。

12 月生產者物價指數 (PPI) 是另一個衡量通膨的指標，將於 13 日上午公佈。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 11 日在美國參議院的確認聽證會上表示，為了控制通膨，Fed 需要升息以及減少對經濟的其他支持措施。

他表示，美國經濟足夠健康，需要收緊貨幣政策。

DWS 全球研究主管 Francesco Curto 12 日質疑通膨水平是否還回到之前低水平的可能，特別是考慮到減少碳排放的目標需要更高的能源價格。

他雖然認為「通貨膨脹總是可以控制的」，但也補充說，重要的是要經濟和金融政策之間的協調整合；「但坦白說，目前情況似乎並非如此。」

12 日將拍賣 400 億美元的 119 天期票據和 360 億美元的 10 年期票據。