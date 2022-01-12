CPI數據一如預期 10年期美債殖利率小跌

美國 10 年期國債殖利率 12 日徘徊在 1.72% 左右，之前公布的 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率高達 7%。

美東時間上午 8:40，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 2 個基點至 1.72%。30 年期美國國債殖利率下跌不到 1 個基點至 2.064%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

根據勞工統計局的數據，12 月重要通膨指標 CPI 上漲 7%，環比上漲 0.5%。《道瓊》經濟學家預計 12 月 CPI 月增 0.4%，年增 7%。

7% 的年度漲幅是 1982 年 6 月以來最大。

剔除食品和能源價格的核心 CPI 同比上漲 5.5%，環比上漲 0.6%。《道瓊》的估計分別為 5.4% 和 0.5%。

通膨的大幅上漲早已反映在債券市場價格中。10 年期美國國債殖利率在 2021 年結束時約在 1.5%，並在新年前 2 週上漲了 20 多個基點。

聯準會 (Fed) 已釋出訊號，預計將在 2022 年上半年結束緊急資產購買並開始升息。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 11 日在美國參議院的確認聽證會上表示，為了控制通膨，Fed 需要升息以及減少對經濟的支持。他表示，美國經濟夠健康，且需要收緊貨幣政策。

另一個重要的通膨指標 12 月生產者物價指數 (PPI) 將於 13 日上午公佈。