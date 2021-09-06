稀土行情再度走揚 主因和緬甸及中國有關

電動車驅動馬達等所使用的稀土，國際行情再度上揚。在 2021 年春天之前出現快速攀升的稀土價格，雖於不久前呈現回落行情，不過在油電車和電動車的驅動馬達需求、以及風力發電機等帶動下，相關稀土的供需也持續暢旺。加上緬甸的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情升溫、還有中國當局強化環境保護的監管，也都讓人憂心稀土供應，進而導致稀土購買量的上揚。

稀土行情指標的現貨價格方面，高性能磁鐵原料之一的釹 (Nd) 在 8 月底時 1 公斤約 119 美元，較近期低點的 6 月份均價高出 29.9%。而用來強化磁鐵耐熱性能的鏑 (Dy)，8 月底時 1 公斤約 530 美元、較 6 月份均價高出 11.6%。螢光體原料的鋱 (Tb)，8 月底時 1 公斤約 1580 美元、較 6 月份均價高出 27.5%。

中重稀土主要產地之一的緬甸，在今年 7 月之後、於邊境地帶發生新冠肺炎的群聚感染。為此，中國當局也禁止緬甸的人及貨物進入中國，這也導致中國在相關礦石的取得方面出現減少。

此外，中國當局為了強化環境保護，也使得四川等地的部分稀土工廠臨時停工；加上夏天的電力供應不足，稀土工廠的稼動率也出現下滑。

中國的稀土需求暢旺，根據中國汽車工業協會的統計數據，7 月份的新能源車銷量在電動車的帶動下共賣出 27.1 萬輛、是去年同期的 2.6 倍；而 1 至 7 月的累計銷量達 147.8 萬輛，超越 2020 年全年的 136.7 萬輛歷史新高紀錄。

市場人士指出「只要中國不開放緬甸的礦石進口，當前的高價行情就可能持續下去。」還有在全球的脫碳浪潮下，稀土行情也應該會持續站穩。