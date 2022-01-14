大空頭巴斯：2022年油價可能漲至遠高於100美元

美國知名對沖基金經理、大空頭巴斯 (Kyle Bass) 在週四 (13 日) 表示，隨著全球經濟擺脫疫情封鎖限制，以及對碳氫化合物產業缺乏充分投資，在需求激增但供應不足的情況下，油價可能在 2022 年上漲至遠高於 100 美元。

海曼資本 (Hayman Capital Management) 創辦人兼投資長 Kyle Bass 表示：「我認為大家應該繫好安全帶，因為我們短期內就會看到非常高的價格。」

巴斯解釋，推動綠色能源開發的政策，使得資金從石油開發活動撤出。因此，該產業將沒有足夠的能力來滿足疫情後大增的需求。他指出，轉換燃料來源需要花費 40 至 50 年，因此不該輕易關掉碳氫產業。

高盛 (Goldman Sachs) 大宗商品研究全球主管 Jeff Currie 先前也表示，即使 OPEC + 逐步增產，但由於投資不足，目前只有沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，有能力比 2020 年 1 月生產更多的石油，其他國家難以達到疫情前的水準。他說：「在接下來的 3-6 個月內，這個市場有可能變得非常緊張。」

高盛對布蘭特原油第一季的目標價為每桶 85 美元，但是基於伊朗產量將於今年晚些時候回歸市場的假設。如果伊朗沒有恢復出口，今年可能會看到油價達到每桶 95 美元。

針對貨幣政策，巴斯預測，美國聯準會 (Fed) 可能無法按實際需要快速升息，因為這恐將會引起股市的大規模回調。

「Fed 沒辦法承受股市嚴重下跌，如果美股下跌 20%-25%，我認為 Fed 將會暫停升息。」巴斯說道。

巴斯認為，Fed 可能將短期利率提升至 100-125 個基點就會被迫暫停。他也補充表示，實際通貨膨脹率很可能已經達到 14%-15%，甚至是更高。