Omicron對經濟衝擊待評估 外資估油價溫和有撐

新型變種病毒持續在全球蔓延，但富蘭克林證券投顧認為，全球應更有能力應對新冠疫情與相關挑戰，評估 Omicron 新型變種病毒對於經濟走勢與原油需求的衝擊應是相對溫和的，在產量尚未縮減的情況下，可望對油價形成支撐。

富蘭克林證券投顧指出，包括非 OPEC + 國家的原油產量也開始增加，可能導致原油市場恢復至供過於求狀態，根據彭博資訊，OPEC + 聯合技術委員會最新預估今年第一季全球將呈現 140 萬桶 / 日的過剩供應，相較一個月前的預估的供應過剩狀況有所改善，且 OPEC + 也將依據市場變化機動調整產量協議，仍擁有調控油價走勢的主導權，將對油價提供支撐。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，雖然新變異株可能令部分國家再次實施出行限制，但越來越多國家將開放跨境旅遊，航空燃料需求今年可能快速增長， 但全年需求估計仍低於疫情前的水平約 15%。

瑞銀表示，預估 2023 年航空燃料 需求才全面恢復，主因國際旅遊今年難以全面重啟，儘管如此，液化石油氣等其他石 化需求高速增長，加上汽油等陸路運輸需求，抵銷了航空燃料的影響。

此外，OPEC + 本身也有增產的意願，預估今年石油供應每日增加 490 萬桶，去年市場出現供不應求每日 150 萬桶，但今年情況應較為平衡。

瑞銀表示，由於 OPEC + 仍每月開會，並繼續謹慎的政策管理，以避免石油供應過多。 由於過去行業投資不足，部分 OPEC + 國家已經或即將面臨難以增產的問題，因此每月實際產油量可能低於組織目標，目前 OPEC + 計劃每月增產每日 40 萬桶，最終或實現約每日 20 萬至 30 萬桶。

總體而言，在強勁的需求增長、低庫存及閒置產能減少下，我們預計石油市場今年將 較去年平衡或傾向緊張，但最終取決於 OPEC + 的行動。布倫特油價今年料在 80 至 90 美元區間震盪

