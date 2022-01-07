高盛：對大宗商品「極為看漲」 油價今年有望達每桶95美元

高盛 (Goldman Sachs) 大宗商品研究全球主管 Jeff Currie 周四 (6 日) 表示，大宗商品可能出現長達 10 年的超級周期，因此「極為看漲」後市表現。

特別是石油，如果伊朗不能重返市場，油價可能達到每桶 95 美元。

Currie 指出，新的一年是在能源、金屬和農業市場出現創紀錄的失衡配置下開始的，金融體系中仍有大量資金，而大宗商品的投資部位卻還很低。

他表示，在聯準會預計升息的前提下，目前最佳投資之地是大宗商品。高盛預計，今年將再次見到大宗商品和實物資產整體表現超越平均水準。

Currie 重申自 2020 年 10 月之後，高盛的核心看法：大宗商品超級周期開始，這一周期可能持續長達十年。

高盛特別看好石油，即使 OPEC + 逐步增產，但由於投資不足，目前只有沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，有能力比 2020 年 1 月生產更多的石油，其他國家難以達到疫情前的水準。

他說：「在接下來的 3-6 個月內，這個市場有可能變得非常緊張。」

高盛對布蘭特原油第一季度的目標價為每桶 85 美元，但這是假設伊朗產量將於今年晚些時候回歸市場的情況下所得出，然而現在看起來這一可能性降低。如果伊朗沒有恢復出口，今年可能會看到油價達到每桶 95 美元。

高盛上個月更進一步預測，隨著需求增長超過供應增長，原油價格可能在 2023 年達到 100 美元。