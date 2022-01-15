〈能源盤後〉俄烏危機「恐地震級供應中斷」原油上漲 連4週收高

原油期貨價格週五 (14 日) 上漲，令原油連續第四週收高，係因分析師嚴重警告，隨著俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，可能會出現供應中斷。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「從能源的角度來看，這可能是地震級的大事。」不只因為俄羅斯是石油主要生產國，而且對迫切脫離化石燃料的歐洲來說，更加仰賴俄羅斯作為其主要能源來源。

《華爾街日報》週五援引美國官員和社交媒體的報導稱，在外交官針對俄烏危機進行談判之際，俄羅斯開始將坦克和其他軍事裝備從其遠東基地向西運往烏克蘭。

美聯社週五報導，烏克蘭政府網站因遭到網路攻擊而暫時無法使用，烏克蘭外交部發言人 Oleg Nikolenko 表示，雖然還太早，無法判定幕後黑手，但「俄羅斯過去對烏克蘭發動網攻的紀錄不勝枚舉。」

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 認為，俄烏危機提高了政治性的風險溢價。

「雖然俄烏危機直接影響到地區天然氣價格，但原油價格普遍不為所動，因為俄羅斯石油運輸不必通行烏克蘭。然而，雙方爆發武力衝突的可能性仍是嚴重發展，也會有廣泛的地緣政治影響，因此推升了原由溢價。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.70 或 2.1%，收每桶 83.82 美元，本週上漲 6.2%，根據道瓊市場數據，此為連續第四週收高。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.59 美元或 1.9%，收每桶 86.06 美元，週線拉高 5.3%。

Raj 表示，石油市場也從需求樂觀情緒的提振中獲得安慰。多石油需求中心，特別是西班牙和更廣泛的歐盟國家，已經開始將新冠肺炎視為流行病，意味著他們試著學習「與新冠肺炎共存，而不會實施區域性封鎖。」

與此同時，OPEC + 堅持逐步提高產量的計劃，力抗美政府和其他國家施加的增產壓力，且此間一些 OPEC 成員尚且未能達到提高的配額。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告中表示，供應預期繼續增加，未來幾個月來自 OPEC + 和美國頁岩油生產商的產量會持續增加。

「但地緣政治和意外中斷至少短期內增加了價格的支撐力。利比亞和哈薩克斯坦等國的動盪，造成最近幾週嚴重但應是暫時性的產量減損，同時重啟伊朗核協的工作取得突破的可能性再次減弱。」

「最終結果是多空混雜，本週 EIA 的報告某程度就反映了這一點，該報告顯示美國原油庫存下降幅度多於預期，但汽油庫存的大增，很大程度上抵消了這點利多動力。」

週五油價走高，儘管有消息稱中國可能將在 2 月 1 日農曆新年附近釋放戰略儲備原油，且美國本週活躍的石油鑽井平台數量增加 11 個，達到 492 個，為 10 月以來的最大單週增加程度。

一些分析師認為，當前油價已有喘息空間。Sevens Report Research 分析師週五表示：「儘管最近幾週全球石油市場前景有所改善，2022 年預計供應過剩程度下降，但這發展可能還不夠樂觀到足以讓原油期貨創下多年新高。」

「更明確來說，石油的長期上漲趨勢目前仍然非常完好，但石油近期已超買。因此，我們預期，在 WTI 原油價格自 12 月 20 日低谷上漲 25% 之後，市場會進行盤整。」

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