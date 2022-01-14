〈能源盤後〉反觀汽油供應大增 市場擔憂燃料需求 原油自2個月高點回落

原油期貨價格週四 (13 日) 收低，係因上週美國汽油庫存大幅增加，引起市場擔憂 Omicron 病例衝擊到燃料需求，儘管國內原油供應處於 2018 年以來的最低水準。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，儘管美元持續疲軟，油價仍走低，「這表明過去一個月石油期貨上漲的程度可能已再次超越實物市場的實際水準。」

他認為，許多人忽視了當前全球病毒浪潮對需求的影響，「週三 EIA 報告就強調了，儘管美國沒有新的封鎖措施，但該病毒對汽油需求的打擊有多大。」

美國能源資訊署 (EIA) 報告上週汽油庫存增加 800 萬桶、蒸餾油庫存增加 250 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週汽油庫存增加 300 萬桶，蒸餾油庫存增加 200 萬桶。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 52 美分或 0.6%，收每桶 82.12 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 20 美分或 0.2%，收每桶 84.47 美元。

WTI 和 Brent 原油期貨價格週三均創 11 月 9 日以來最高收盤價。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收近每加侖 2.384 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.6%，收每加侖 2.609 美元。

EIA 週三公布，上週 (1/7 止) 美國原油供應量減少 460 萬桶至 4.133 億桶，不含戰略石油儲備 (SPR) 中的庫存，為連續第七週供應下降，且下降程度遠大於分析師預期，並創下 2018 年以來最低的單週原油供應數據。

Rystad Energy 高級市場分析師 Louise Dickson 表示：「儘管已預料到原油庫存會下降，但在拜登政府進一步釋出 SPR 的幫助下，汽油庫存上升，有助於平穩價格，但這種平衡是否會持續下去還有待觀察，也許會隨著未來幾週的經濟反彈，市場看漲情緒更高。」

「然而，由於對石油精煉產品的需求持續低迷，價格受到控制，下行風險依然存在。」

自 2022 年開始以來，WTI 原油期貨價格已上漲 9% 以上，而 Brent 原油同期也漲逾 8%。

美國醫院目前新冠病患收治人數已創紀錄，但科學家認為，有跡象表明，具高傳染性的 Omicron 病毒感染浪潮可能接近峰值。

Dickson 表示，Brent 原油邁向每桶 85 美元價位，反映出市場對歐洲經濟前景的樂觀與原油消耗量前景，部分係因歐洲部分國家為了防堵 Omicorn 傳播而設下的限制已經獲得解除。

其他石油商品交易

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 12.1%，收每百萬 Btu 4.27 美元，幾乎吐回了前一日的大半收益。

週三天然氣期貨價格大漲 14%，創 11 月 26 日以來最高收盤價。施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 歸因其上漲動力來自「東北和中西部氣溫預計轉冷一路到 1 月下旬」的天氣預報。

EIA 週四公布，上週 (1/7 止) 國內天然氣供應量減少 1790 億立方英呎。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預計上週 (1/7 止) 天然氣供應減少 1770 億立方英呎。 5 年平均下降 1550 億立方英呎。

然而，政府表示，現在總庫存有 3.016 兆立方英呎，較 5 年均值多出 720 億立方英呎。

DTN 的 Vincent 表示，上週天然氣庫存下降 1790 億立方英呎，這是自去年 2 月冬季颶風 Uri 襲擊，導致德州石油、天然氣和電力基礎設施因氣溫過凍而大範圍故障以來，最大單週下降程度，「這不止反映了氣溫驟降激發了取暖需求，也反映出德州等地的天然氣生產凍結，導致產量有限，只是今年凍結規模比去年小一些。」

「但即使庫存下降程度那麼大，美國天然氣庫存還是高於 5 年均值。」