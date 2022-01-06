通用電動皮卡Silverado亮相 力抗福特F-150 Lightning

通用汽車新款電動皮卡 Chevrolet Silverado 周三（5 日）在美國消費性電子展（CES）正式亮相，力抗競爭對手福特汽車搶先推出的 F-150 Lightning。

通用新款電動皮卡 Chevrolet Silverado 擁有高達 664 匹馬力，扭力超過 780 磅（約 353 公斤），從 0 加速至 60 英里（約 96.5 公里）僅需 4.5 秒，此外配有高速自駕輔助功能、四輪驅動與 24 英吋車輪，豪華版售價為 10.5 萬美元，工作版則為 3.99 萬美元，預計 2023 年秋季上市。

該公司也表示，兩款 Silverado 電動車首發版都將擁有逾 400 英里（約 643 公里）續航里程，只需充電 10 分鐘便能補充 100 英里（約 160 公里）的續航里程。

根據 Chevrolet 銷售副總裁 Steve Majoros 表示，在 2023 年還會推出該款其他版本的電動車。

Chevrolet Silverado 是通用轉型電動車計畫的一部份，目的是從長期以來營運的傳統內燃機汽車，轉往新的市場發展。

福特搶在通用公布 Chevrolet Silverado 前先推出 F-150 Lightning，顯見電動皮卡市場的競爭將尤為激烈，傳統汽車生產商紛紛向電動車和電池工廠的開發投入大量資金。

有分析師表示，市場普遍認為通用汽車在電動車發展方面領先福特汽車，尤其是通用的 Ultium 電池技術在同業占優勢地位，旗下電動悍馬車 GMC Hummer 已採用該技術，如今推出的 Chevrolet Silverado 亦是如此。

反觀福特，F-150 Lightning 並非是從零開始設計的電動車，而是從汽油版 F-150 改造成電動款，零件上大多互相通用，因此車輛價格較為低廉，基本款約 4 萬美元左右。

能源行業研究公司 E Source 負責車用電池存純系統的副總裁 Sam Jaffe 表示，通用對其電動汽車的策略比福特更為全面，能提供電動車更多性能，如電池續航里程，即使上市需要更長的時間。

Jaffe 也說，福特 F-15 品牌名氣響亮，對該公司來說在舊有基礎上創新是有意義的，預計未來福特也將會從零開始設計電動車。

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 表示，通用的 Chevrolet Silverado 會是一輛突破性的電動皮卡，展現出該公司在電動車領域巨大創新，看好通用在電動車市占競爭中將取得勝利，給予該股「買入」（Buy）評等，目標價訂為每股 85 美元，在前景看俏的預期下，目標價為每股 100 美元。

Ives 也預估，通用 2022 年全年每股獲利為 6.87 美元，本益比為 15 倍，遠高於目前該股的 10 倍本益比預估，未來通用的電動車將慢慢受到華爾街認可而其電動皮卡將會是關鍵。

截稿前，通用 (GM-US) 略跌 0.2%，每股暫報 65.64 美元，福特 (F-US) 上漲 1.05%，每股暫報 24.56 美元。