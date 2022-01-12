EIA預料美國2023年原油產量將創下歷史新高

美國能源情報署 (EIA) 在 11 日發布最新統計，預估美國 2023 年的原油生產量將比 2022 年增加 5%，達到 1240 萬桶 / 日，將超越 2019 年創下的歷史紀錄 (1230 萬桶 / 日)。

2021 年的原油行情雖曾經上漲到每桶 80 美元水準，但美國境內的原油增產速度遲緩，平均生產水準只停留在 1120 萬桶 / 日。此外，EIA 也估計美國 2022 年的原油生產將只有 1180 萬桶 / 日。

過去美國在 2010 年代，由於原油價格上揚等因素，許多石油開採業者都立即展開頁岩油的增產；然而目前情況不同，比起生產能力的強化，機構投資人更重視分紅表現，而這也導致增產步調遲緩。

美國 2021 年的液化天然氣出口，較 2020 年增加 5 成至 98 億立方英尺 / 日 (相當於全年 7150 萬公噸)。預估 2022 年將達到 115 億立方英尺 / 日 (全年 8400 萬公噸)，2023 年將達到 121 億立方英尺 / 日 (全年 8830 萬公噸)。

另外在電力組成方面，2021 年的燃氣發電比例為 37%，但由於可再生能源的擴張，預料 2023 年的燃氣發電比例將下降到 34%。關於燃煤發電所占的比例，預料到了 2023 年將降至 22%，比 2021 年的 23% 稍低。