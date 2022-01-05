2022年油價還有牛市？ 關鍵在OPEC+決策

2021 年國際油價創下 2009 年來以來最大年度漲幅，2022 年是否能延續牛市行情，法人認為，關鍵在於 OPEC + 對於 2 月是否繼續每日增產 40 萬桶，如果 OPEC + 調整計畫暫停或減少增產，將對原油多頭注入強心針。

FXTM 富拓市場分析師陳忠漢表示，去年布蘭特原油強勢飆升逾 50%，WTI 原油期貨上漲 55%，至於新的一年油市是否還有牛市行情，根據初步報告顯示，Omicron 變種病毒對全球原油需求的影響相對溫和，推動油價上月實現兩位數反彈。

陳忠漢說，基於這樣的形勢，OPEC + 應該能夠放心地推進原定的增產計畫，該聯盟圍繞原油市場前景和逐步恢復供應計畫發表的評論將影響油價後市能否一舉衝上 80 美元。

在美元部分，陳忠漢表示，儘管 Omicron 新變種病毒的潛藏風險，但市場仍對美國勞動力市場保持樂觀，目前預測 12 月美國新增非農就業人數約 40 萬，失業率從 11 月的 4.2% 降至 4.1%。

陳忠漢說，聯準會決策主要取決於通膨與就業表現，在通膨居高不下的情況下，聯準會有可能更多考量通膨因素加快緊縮進程。

陳忠漢進一步指出，在通膨前景備受關注之下，市場的注意力或許會更多地集中在薪資增長數據上，市場預期薪資增速從 11 月份的 4.8% 降至 4.2%。如果薪資增幅高於預期，那麼可能加劇通膨繼續居高不下的觀點。

在此前提下，市場對聯準會今年升息的預期將進一步升溫，美元指數可能重返並保持在 96.0 關口上方。