〈能源盤後〉美原油庫存意外銳減 且連7週下降 原油收登2個月高點

原油期貨價格週三 (12 日) 上漲，收登 2 個月高點，係因美國原油庫存連續第七週下降，交易者大多對經濟和石油需求前景持樂觀態度。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示：「原油價格在 2022 年持續創新高，基準原油價格現在已接近去年 11 月以來最高點。目前的利多混合了原油基本面和更廣泛的經濟前景相關的宏觀因素。」

「2022 年頭幾週內，庫存數據將持續是關鍵，係因市場關注供需平衡有所改善的任何訊號，且市場可能看到更多供過於求的情況。」

然而，美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，上週 (1/7 止) 美國原油供應量減少 460 萬桶至 4.133 億桶，不含戰略石油儲備 (SPR) 中的庫存，為連續第七週供應下降，且下降程度遠大於分析師預期，並創下 2018 年以來最低的單週原油供應數據。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週 (1/7 止) 美國原油供應量減少 160 萬桶。API 週二公布上週原油供應量下降 110 萬桶。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.42 美元或近 1.8%，收每桶 82.64 美元，為 11 月 9 日以來最高收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 95 美分或 1.1%，收每桶 84.67 美元，為 11 月 9 日以來最高收盤價。

EIA 報告也顯示，上週汽油庫存增加 800 萬桶、蒸餾油庫存增加 250 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週汽油庫存增加 300 萬桶，蒸餾油庫存增加 200 萬桶。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收近每加侖 2.391 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.594 美元。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 指出，Omicron 病例竄升，較先前季節性的病例高峰還高出數倍，這意味駕駛和經濟活動急遽下降，「導致美國汽油庫存僅在過去兩週內就飆升超過 1800 萬桶。」

施耐德電氣的 Fraser 表示：「從現在起，這旅遊淡季的需求將是關鍵，以及利比亞和哈薩克斯坦等國家發生意外停電的時間長度也是關鍵。」

與此同時，EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存當週下降 250 萬桶，美國整體境內石油產量下降 10 萬桶，至每日 1170 萬桶。SPR 原油庫存下降 30 萬桶，至 5.934 億桶。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，天然氣期貨價格大幅攀升，本週迄今的漲勢動力來自「東北和中西部氣溫預計轉冷一路到 1 月下旬」的天氣預報。

2 月交割的天然氣期貨價格飆漲超過 14%，收每百萬 Btu 4.857 美元，創 11 月 26 日以來最高收盤價。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預計上週 (1/7 止) 天然氣供應減少 1770 億立方英呎。 5 年平均下降 1550 億立方英呎。

EIA 週四將公布上週天然氣供應報告。